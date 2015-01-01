İkonik tarz ön planda!





Versace, 2015 sonbahar-kış hikayesi güçlü ve ikonik tarzıyla dikkat çekiyor. Başrolde Karlie Kloss, Caroline Trentini ve Lexi Boling’in olduğu Versace’nin 2015 sonbahar-kış hikayesi, gücünü Yunan motiflerinden alıyor. Donatella’ya göre renklerin şiddeti, keskin çizgilerin gücü ve yeni Yunan motifi bir araya gelince lüksün tanımı Versace kurallarını yine bozmuyor. Bu yüzden de ikonik Versace yine gücünü gösteriyor. Versace’nin erkek kadrosu da River Viiperi, Oliver Stummvoll ve Alessio Pozzi gibi isimlerle markanın kuvvetli ve atletik erkek imajını koruyor.