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Pudra kutusu

İlkbahar/yaz sezonunun öne çıkan akımı, pudra renkleri.
Gün ve gece
Birbirinin iki zıt rengi siyah ve beyaz, bir araya geldiğinde ortaya sanatsal etkiler taşıyan bir gösteri çıkıyor...
  Fotogaleri: Pudra kutusu
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