Pudra kutusu

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İlkbahar/yaz sezonunun öne çıkan akımı, pudra renkleri.

Gün ve gece

Birbirinin iki zıt rengi siyah ve beyaz, bir araya geldiğinde ortaya sanatsal etkiler taşıyan bir gösteri çıkıyor...