Crocs, yeni bot modelleri ile rahat ve özgür yaşam stilinizi kış mevsimine taşıyor.

Patentli Croslit tabanı ve ayakları sıcak tutan iç astarı bir arada sunan Crocs bot modelleri, kolay kombinlenebilen canlı renkleriyle kış mevsimini daha hafif ve daha parlak hale getiriyor. Yeni Crocs botlar, geliştirilmiş kauçuk dış taban özelliği ile zemini iyi kavrıyor ve iz yapmıyor. Kadınlar için; Crocs Crocband II.5 Cinch Boot Women's ve Crocs Duet Busy Day Boot Women's; çocuklar için; Crocs Crocband Iridescent Gust Boot Kids ve Crocs AllCast Waterproof Boot GS keyifli birer seçenek olabilir.

Yeni yıl indirimi

Yılbaşında “rahat” bir hediye ile sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız, seçiminizi yapmadan önce de Crocs koleksiyonuna göz atabilirsiniz. Ailenizle birlikte geçireceğiniz keyifli vakitlerinize eşlik edecek kürklü terliklerden, karlı günlerde ayaklarınızı sıcacık tutacak rengarenk bot modellerine kadar, Crocs’un tüm kışlık modellerinde yeni yıla özel %30 indirim fırsatı var.



