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Renk uyumu

İstanbul sokaklarındayız...
Lacivert, camel ve kırmızı… Biz bu üç rengin uyumuna bayıldık. Siz de benzer renk oyunları yapabilirsiniz.
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