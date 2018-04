Renkli, romantik ve sportif bir yaz!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tiffany'nin 2014 İlkbahar/Yaz koleksiyonu çok renkli ve enerjik...

Tiffany bu yaz renklerin ve desenlerin etkisinde. MODERN ROMANCE ve NATUREL GIRL temaları ile bir yaz rüyası romantizmini canlı tutarken, SPORT DE LUXE koleksiyonu her şeyi ile bizleri enerjik ve dinamik bir yaza hazırlıyor.



Güneşin sıcak yüzünü göstereceği günlerde ise TROPICAL RESORT ve CARNAVAL teması ile yazın coşkusunu yaşıyor ve dolaplarımızda doyasıya yaşatıyor olacağız.

Sezonu ARCHAEOLOGY teması ile açarken biz de her sezon olduğu gibi yeni bir arayışa çıkıyoruz. URBAN TRAVELLER’la yeni şehirleri dolaşırken, şıklığı ve rahatlığı elden bırakmıyoruz; Etnik desenlerin baskı ve detaylarda olduğu bu tema, salaş t-shirtleri, jeanleri ve gömlekleri ile sezon açılışında, çabasız ama şık parçaları bizler için bir araya getiriyor. Adını doğadan alan NATUREL GIRL ise natürel renklere bürünüyor ve 1970’ler ilhamlı tema detaylarını güpür ve dantelden alırken, baskı desenleri ise doğadan görüntüler ile zenginleşiyor.



Sezonun cool ve şık detaylarını ortaya çıkaran SPORT DE LUXE ise hiç olmadığı kadar güçlü çizgiler, dinamik renkler, perfore dokular ile bu trendi spor salonlarından sokaklara taşıyacağa benziyor.



Baharın renklerine hakim olan pastel renkler ise MODERN ROMANCE temasında bir araya gelir ve romantik akımın bu seneki öncüsü olur. Çiçekleri her daim seven bayanlar, ne şanslıdır ki; bu sezonda tasarımcılar onları unutmadı ve dolaplarında sarhoş eden bahar kokusuna yer verdi ve güneş kendini hissettirmeye başladı… Palmiyelerin gölgesinde tropik desenli çiçekler içimizi açmaya yeterken, uzun elbiseler, desenli pantolonlar havain t-shirtler ile TROPICAL RESORT yazın en sıcak yüzünü göstermeye başlar.



Peki ya yaz gelir de festival olmaz mı?

Kıpır kıpır, capcanlı festival ruhuna hazır CARNAVAL teması ile kombine ihtiyaç duymadan giy-çık parçalarla hemen, her an hazır olacağınız ‘’easy to wear’’ şortlar, atletler, elbiseler ve daha neler neler ile takviminizi şimdiden hazırlayın deriz!



Kısacası; üzerinizdeki ağırlıktan kurtulmanın vakti geldi de geçiyor. Bol renk, çokça desen ve tarz ile ister karıştır giy, istersen kombinlerini bize bırak ama ne yaparsan yap Tiffany ‘nin yepyeni koleksiyonunun tadını çıkar.