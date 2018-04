Crocs’un ikonik “clog” modeli bu yaz renkli, rahat ve eğlenceli yepyeni tasarımlarıyla sizlerle buluşmaya hazırlanıyor! Crocs, global kampanyası “Crocs Adası” ile bu yaz sizi eğlenceye çağırıyor.





Croslite™ adı verilen yenilikçi ve özel bir malzeme ile üretilen Crocs’un tüm ürünleri yumuşak, antibakteriyel ve koku yapmayan özellikleri ile ön plana çıkıyor. Esas itibariyle, kaymayan yapısı ve iz bırakmayan tabanı ile denizciler ve outdoor kullanıcıları için düşünülen Crocs’lar, günümüzde ise her yerde giyiliyor.Modayı takip etmeyi seven Crocs hayranları için özel olarak tasarlanan Crocs Retro Clog ile konforunuzdan ödün vermeden trendy bir görünüme sahip olabilirsiniz.Yumuşak iç tabanı ve sertleştirilmiş dış tabanı ile Crocs Duet Wave Clog rahatlık ve şıklığı bir arada buluşturmak isteyenlerin favorisi!Crocs Crocband Hello Kitty Plane Clog, şirin mi şirin Hello Kitty tasarımının yanı sıra uçak desenli alt bantı ve pembe rengiyle de kızların gönlünü fethediyor.Crocs Classic Spiderman Clog ile minikler bir maceradan diğerine atlamaya hazır. Model, üzerindeki örümcek ağı deseni ile oğlunuza kendisini adeta bir süper kahraman gibi hissettiriyor.Crocs’un ikonik “clog” modelleri için size en yakın Crocs mağazasına gitmeniz veya www.TakaTuka.com adresini ziyaret etmeniz yeterli.