Michael Kors ve Fujifilm'den işbirliği...

MICHAEL KORS x FUJIFILM INSTAX Mini 70 kamera özel olarak metalik altın renginde Michael Kors jet-set estetiği baz alınarak tasarlandı.



INSTAX Mini70 kameranın kusursuz tasarımı, mükemmel çekimler için otomatik ayar yapabilen özel selfie modu ve objektif hızını ve ışığı ayarlayan yüksek performanslı otomatik flaşı bulunuyor. Bunlara ek olarak, kameranın akıllı selfie modu, otomatik ayar yaparak kutlamalarda ve partilerde selfie çekimini kolaylaştırıyor. Ön kamerası ile çerçeveyi ayarlayabilir ve anında fotoğraf çekebilirsiniz.



İşbirliği, direkt olarak Michael Kors’un Scout çanta koleksiyonundan ilham aldı ve çanta koleksiyonu vintage kamera çantalarından esinlenerek tasarlandı. Scout çanta tasarımının başlangıç noktası retro modasını modern işlevselliği ile hayatımıza yeniden sokmak oldu.





Yumuşak deriden üretilen Scout çanta, birçok bölmeden oluşuyor ve farklı renkleriyle kolay taşımaya uygun değiştirilebilir kayış seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kamera ve çanta ile kullanılabilecek fotoğraf kitabı, deri INSTAX anahtarlık ve altın rengindeki zincir kamera kayışı gibi diğer ek ürünler ise Michael Kors tarafından tasarlandı.

