İklbahar, yaz, sonbahar, kış… Şehir hayatından uzaklaşıp, kendinizi en huzurlu hissettiğiniz doğayla iç içe tüm zamanlarınızda Timberland saatiniz sizinle…





Doğada bir yürüyüş, göl manzarasına karşı bir hafta sonu, sevdiklerinizle kalabalık sofralar ve çıtır çıtır yanan ateş… İş hayatının stresinden, şehrin kalabalığında uzakta geçireceğiniz tüm zamanlarda, rahat tarzınıza yakışacak bir saatiniz olsun ister misiniz?Özel kutusunda, 20 ATM su geçirmezlik, takvim, değişebilir kordon özellikleriyle Timberland Cranston Koleksiyonu yaşantınızın vazgeçilmez bir parçanız olacak.Değişebilir kordon özelliğiyle gündüzden geceye, spordan işe tüm geçişlerinizde tarzınıza uyumuyla hayatınızı kolaylaştıracak Timberland Cranston Koleksiyonu tüm seçkin mağazalarda size bekliyor.