Saf beyaz!

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Ruhu saftır beyazın, her şeye yakışır, uyum sağlar her girdiği ortama...

Ve yaz, kesinlikle onun en sevdiği mevsimdir!



Beyaz gece elbiselerine de çok yakışıyor. Özel davetlerde göz kamaştırmak istiyorsanız bu rengi tercih edin.