Giysi, aksesuar ve ayakkabı seçimlerinde ucuz, dayanıksız, gösterişli olanların yerine sağlığa uygun olmasına özen gösterilmelidir.

KAN DOLAŞIMI yavaşlatmasının yanı sıra genital bölgedeki hava akışını etkileyen çok dar tayt ve jean’ler yerine vücut tipinize uygun ve oldukça trend olan bol paça pantolonları tercih edin.





SIRT AĞRILARININ bir numaralı suçlusu olan büyük ve ağır çantalar vücudunuza ciddi zararlar veriyor. Oysa sezonun trendi küçük çantalar omuzlara özgürlük tanırken daha az eşya taşımaya vesile olarak hafiflik hissi yaşatıyor.



İNCE VE YÜKSEK topuklar doğal duruşu bozarak ağrıya ve rahatsızlığa neden oluyor. Kostüm tasarımcıları bile stiletto’lara karşı bir duruş sergiliyor. Onun yerine düz ayakkabıları ya da bu sezon fazlasıyla öne çıkan platform topukları tercih edin.



