Her mevsim kullanılabilen şallar gardırobunuzdan eksik etmemeniz gerekenler arasında. İyi bir tamamlayıcı olan şallarla siz de stilinize renk katabilirsiniz!

İster salaş ister şık görünüm tercih edin, şallar her stilin vazgeçilmez aksesuarı. Peki şal kullanırken nelere dikkat etmelisiniz, yaratıcı şal bağlama stilleri neler? Bu konudaki önerilerimize göz atmaya ne dersiniz?



BUNLARA DİKKAT!

DESEN KARMAŞASINDAN UZAK DURUN

Düz renkteki bir gömleğinizi desenli bir şal ile çok daha gösterişli bir hale getirebilirsiniz. Desenli şal kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise üstünüze giydiğiniz bluzun tek renk olması. Aksi halde desenler renk karmaşası yaratabilir.

İĞNEDEN YARDIM ALIN

Bağladığınız fular hemen bollaşıp açılmasın istiyorsanız, iğne ve broşlardan yardım alabilirsiniz.

DOĞRU RENK

Şal renginizi seçerken ten renginizi, saç renginizi ve kıyafetinizdeki tonları da göz önünde bulundurun.



FARK YARATAN SEÇİMLER YAPIN



Görsel: Lemaire

Tasarımıyla dikkat çekecek özel bir fular gardırobunuzda mutlaka olmalı. Böyle bir fular, stilinize tek bir dokunuşla asalet katabilir.

KENDİNDEN FULARLI

Görsel: Moschino

"Bir türlü istediğim gibi bağlayamıyorum" diyorsanız, kendinden fularlı bluzlar tam size göre!

FARKLI KULLANIM ALANLARI...



Fularınızı bir saç aksesuarı olarak kullanmayı da deneyebilirsiniz.





Lupita Nyong'o'nun 'Queen Of Katwe' filminin galasındaki stili de şal kullanma konusundan en ilham verici karelerden biri.



SIKICA...







Görsel: Dolce&Gabbana

Kıyafetinizin deseniyle aynı desene sahip bir şalı boynunuzun etrafına sıkıca bağlamayı da deneyebilirsiniz.

