Sanal ve gerçek birbirine girecek!

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Ikea ile Motorola’nın geleceğine yön veren ve ‘bilimsel falcı’

Konferansa, İtalya’nın hazır giyim sektöründeki 300 yıllık efsanesi Cerruti Yönetim Kurulu Başkanı Nino Cerruti’nin yanı sıra, Danimarkalı Tasarımcı Michel Guglielmi, fütürist Lisolette Lyngs ve birçok konuşmacı olarak katılıyor. Biz de konferans öncesi merak ettiklerimizi fütürist Lisolette Lyngs’e sorduk.



Ekonomik krizden önce ve sonra, tüketicinin tanımını yapabilir misiniz?

Krizden önce tüketiciler, büyük kazanç beklentisiyle hırsla yatırım yapıyor, bir ev aldıkları zaman kendilerini zengin hissediyor, büyüme oranlarının sonsuza kadar süreceğini sanıyorlardı. Şimdilerde, ‘ben’ bilincinden ‘biz’ bilincine geçiş görüyoruz.



Bunun yansıması ne olacak?

Geçtiğimiz ay Los Angeles’taki en özel alışveriş merkezlerinden biri olan Sunset Boulevard’dan geçiyordum; hemen hemen boştu. İkincisi, satın almak yerine kiralamak istiyoruz ve ikinci el ürün almaktan çekinmiyoruz. İşten çıkarıldığımız veya işlerimiz azaldığı için daha küçük bütçelerle yaşamak zorunda kaldık. Bu durum bizi maddi dünyayı sorgulamaya itti.



Kuantum, reiki, yoga ve meditasyon gibi yöntemlerle hayatımıza giren bu mistisizm eğilimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yakın geçmişte Woody Allen gibi, filmlerinde ruhunu arayan çılgın bir adam sizi şaşırtıyordu. İlerleyen yıllarda daha çok insanın kendi ve başkalarının hayatlarının anlamını aradığını göreceğiz. Günümüzün tüketicileri ne tükettiğine dikkat ediyor. Ahlak moda oldu, ancak hala dolaplarımızda çok az organik giysi bulunuyor.



Organik moda, dolaplarımızı istila edecek mi?

Tüketiciler hala fiyatlara bakarak karar vermektedir ama eğer organik moda makul fiyatlarla sunulabilir ve toplumsal kazançlar daha görünür olabilirse, evet. Bu ahlak eğiliminin aksine, dünyanın her yerinde lüks eşyalara karşı bitmez tükenmez bir aşk olduğunu görüyorum. Lüks eşyalara yapılan harcamalar nereye gidiyor? Çin, Rusya ve Hindistan’ın yeni zenginleşen nüfusu, geleneksel lüks markalar için yükselen piyasalar olacak. iPad’den akıllı telefonlara… Teknoloji hayatımızı istila etti.

