Ikea ile Motorola’nın geleceğine yön veren ve ‘bilimsel falcı’
Konferansa, İtalya’nın hazır
giyim sektöründeki 300
yıllık efsanesi Cerruti
Yönetim Kurulu Başkanı
Nino Cerruti’nin yanı
sıra, Danimarkalı Tasarımcı Michel
Guglielmi, fütürist Lisolette Lyngs ve
birçok konuşmacı olarak katılıyor. Biz
de konferans öncesi merak ettiklerimizi
fütürist Lisolette Lyngs’e sorduk.
Ekonomik krizden önce ve sonra,
tüketicinin tanımını yapabilir misiniz?
Krizden önce tüketiciler, büyük kazanç
beklentisiyle hırsla yatırım yapıyor, bir
ev aldıkları zaman kendilerini zengin
hissediyor, büyüme oranlarının sonsuza
kadar süreceğini sanıyorlardı.
Şimdilerde, ‘ben’ bilincinden ‘biz’
bilincine geçiş görüyoruz.
Bunun
yansıması ne olacak?
Geçtiğimiz ay Los Angeles’taki en özel
alışveriş merkezlerinden biri olan Sunset
Boulevard’dan geçiyordum; hemen
hemen boştu. İkincisi, satın almak yerine
kiralamak istiyoruz ve ikinci el ürün
almaktan çekinmiyoruz.
İşten çıkarıldığımız veya işlerimiz azaldığı
için daha küçük bütçelerle yaşamak
zorunda kaldık. Bu durum bizi maddi
dünyayı sorgulamaya itti.
Kuantum, reiki,
yoga ve meditasyon gibi yöntemlerle
hayatımıza giren bu mistisizm eğilimi
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yakın geçmişte Woody Allen gibi,
filmlerinde ruhunu arayan çılgın bir adam
sizi şaşırtıyordu. İlerleyen yıllarda daha çok
insanın kendi ve başkalarının hayatlarının
anlamını aradığını göreceğiz.
Günümüzün tüketicileri ne tükettiğine
dikkat ediyor. Ahlak moda oldu, ancak
hala dolaplarımızda çok az organik giysi
bulunuyor.
Organik moda, dolaplarımızı
istila edecek mi?
Tüketiciler hala fiyatlara bakarak karar
vermektedir ama eğer organik moda makul
fiyatlarla sunulabilir ve toplumsal kazançlar
daha görünür olabilirse, evet.
Bu ahlak eğiliminin aksine, dünyanın
her yerinde lüks eşyalara karşı bitmez
tükenmez bir aşk olduğunu görüyorum.
Lüks eşyalara yapılan harcamalar nereye
gidiyor?
Çin, Rusya ve Hindistan’ın yeni zenginleşen
nüfusu, geleneksel lüks markalar için
yükselen piyasalar olacak.
iPad’den akıllı telefonlara… Teknoloji
hayatımızı istila etti.