Şubat geldi mi bünyeyi sevgililer günü telaşı sarmış demektir!
Yılbaşını kutlamayanınız var mı? Yok.
Dolayısıyla, aynı yılbaşı gibi 14 Şubat’ı
da güzel bir gün geçirmek için fırsat
olarak değerlendirmek mümkün.
Öncelikle bu sene Sevgililer Günü
pazara denk geliyor o nedenle
plan-program yapmak çok daha
kolay. Önerim, akşam yemeğine
odaklanmayın. Gündüz saatlerinin
tadını çıkarın. Ve elbette: Sevgili,
yalnız kız kardeşlerim! Sakın
bünyeyi “kesin çok eğlenmeli ve
sevgilim olmadığını unutmalıyım”
sıkıntısına sokmayın. Sevgililer
Günü’nün sevdiğiniz insanlarla
geçirebileceğiniz güzel bir
gün olduğunu unutmayın.
Ayrıca kötü bir sevgili yerine,
sevgiliniz olmamasını
tercih edersiniz! Yanlış mı
söylüyorum? Bir öneri...
www.etsy.com/shop/dreamyvintage adresine
bir bakın. Takıların güzelliğine inanamayacak,
fiyatlarını görünce de şak diye bayılacaksınız!
Biliyorsunuz bizim en büyük meselemiz,
eğer bir takı alacaksak kimsede olmayan ve
görende “çalma isteği” uyandıracak kadar
güzel bir parça bulmaktır. İşte size doğru
adresi veriyorum! Plastik torba? Hayır!
Plastik torbaya savaş açtık biliyorsunuz.
Yine de süpermarketteki plastik torbaları
kullanmayı ihmal etmiyoruz. Bu kötü
alışkanlıktan vazgeçmek çok basit,
otomobilinizde ya da çantanızın bir
kenarında kanvas alışveriş çantalarından
bulunduracaksınız, o kadar! “Ama ben
market torbalarını çöp torbası olarak
kullanıyorum” diyorsanız, onları da
Koroplast’ın geri dönüştürülebilir
çöp torbalarından satın alarak tarihe
gömeceksiniz, doğayı koruyacaksınız.