Sevgililer günü "belası"

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Şubat geldi mi bünyeyi sevgililer günü telaşı sarmış demektir!

Yılbaşını kutlamayanınız var mı? Yok. Dolayısıyla, aynı yılbaşı gibi 14 Şubat’ı da güzel bir gün geçirmek için fırsat olarak değerlendirmek mümkün. Öncelikle bu sene Sevgililer Günü pazara denk geliyor o nedenle plan-program yapmak çok daha kolay. Önerim, akşam yemeğine odaklanmayın. Gündüz saatlerinin tadını çıkarın. Ve elbette: Sevgili, yalnız kız kardeşlerim! Sakın bünyeyi “kesin çok eğlenmeli ve sevgilim olmadığını unutmalıyım” sıkıntısına sokmayın. Sevgililer Günü’nün sevdiğiniz insanlarla geçirebileceğiniz güzel bir gün olduğunu unutmayın. Ayrıca kötü bir sevgili yerine, sevgiliniz olmamasını tercih edersiniz! Yanlış mı söylüyorum?



Bir öneri...

www.etsy.com/shop/dreamyvintage adresine bir bakın. Takıların güzelliğine inanamayacak, fiyatlarını görünce de şak diye bayılacaksınız! Biliyorsunuz bizim en büyük meselemiz, eğer bir takı alacaksak kimsede olmayan ve görende “çalma isteği” uyandıracak kadar güzel bir parça bulmaktır. İşte size doğru adresi veriyorum!



Plastik torba? Hayır!

Plastik torbaya savaş açtık biliyorsunuz. Yine de süpermarketteki plastik torbaları kullanmayı ihmal etmiyoruz. Bu kötü alışkanlıktan vazgeçmek çok basit, otomobilinizde ya da çantanızın bir kenarında kanvas alışveriş çantalarından bulunduracaksınız, o kadar! “Ama ben market torbalarını çöp torbası olarak kullanıyorum” diyorsanız, onları da Koroplast’ın geri dönüştürülebilir çöp torbalarından satın alarak tarihe gömeceksiniz, doğayı koruyacaksınız.

