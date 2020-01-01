Bel çantasının modadaki yerinden bahsettik. Şıklık ve kullanım kolaylığı sağlayan bu aksesuar hakkında bilgi verdik. Bel çantası modellerinden bir liste oluşturduk. Kullanım şekilleri ve modellerine göre bel çantası çeşitlerini sıraladık.

Uzun bir süre dolaplarımızın en dibine sakladığımız hatta varlığını unuttuğumuz bel çantası yeniden trend. Moda dünyası geçmiş yıllara ait trendleri yeniden yorumlayarak yeni akımlar oluşturur. Bel çantası da bunlardan biri. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan bel çantası, bu sezon yeni modelleri ve yeni kullanım şekilleriyle hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Bel çantası modellerine geçmeden önce hayatımıza getirdiği kolaylık ve rahatlığa birlikte bakalım.





Bel Çantasının Avantajları

Otuz yıl boyunca modanın kötülenen aksesuarı bel çantası geri döndü. Tasarımcıların yeni bir yüz kazandırdığı bel çantaları geçen sezonun en trend parçaları arasındaydı. Bu sezon da kombinlerimizin vazgeçilmez parçası olmaya aday. Bel çantası elleri serbest bırakabilme, omuzda ağırlık yaratmama ve daha bir dik yürüyüş için ideal bir parça. Bel çantasını havalı bulmayanlar bile rahatlığını inkâr edemez. Özellikle çok fermuarlı yapısı sayesinde aradığınızı kolayca bulmak ve kol çantasının boyutlarına göre daha küçük olması bel çantalarını işlevsel kılıyor.





Bel Çantasını Nasıl Kombinleriz?

Bel çantası son yıllarda gece ve gündüz kombinlerinin gözdesi haline geldi. Gece neon parlak renkleriyle spor şık bir görüntü elde ederken, kombininizde fark yaratabilirsiniz. Sokak modası içinde bel çantalarına sıkça rastlıyoruz. Gündüz kombinlerinde fonksiyonel olmak, rahatlığı ön plana çıkarırken şıklıktan ödün vermemek her kadının arzusu. Bel çantası ister blazer bir ceket, ister bir sweat-shirt üzerinde kullanılsın bu etkiyi kolaylıkla sağlar. Son yıllarda çok tercih edilen mom jeanslerle kullanıldığında ise adeta nostaljik bir hava yakalanmanızı sağlıyor. Bel çantasının kullanım şekline ve modellerine göre bir liste oluşturduk. İşte listemiz…





Kendinden Kemerli Cüzdan Model Bel Çantası

Cüzdan model bel çantası pantolonunuz için ekstra bir kemer ihtiyacından sizi kurtarır. Cüzdan gibi ince ve hafif olması belinizde ağırlık yapmasına izin vermez. Cüzdan model bel çantalarını ofis kombinlerinize dahil edebilirsiniz. Cigarette pantolonlarla şık bir görüntü yakalarsınız.





Cüzdan model bel çantası pantolonunuz için ekstra bir kemer ihtiyacından sizi kurtarır.





Neon Bel Çantaları

Son yıllarda oldukça popüler olan neon bel çantası biraz kabarık dursa bile gece kombinlerinizi salaş ve spor bir havaya sokan harika bir aksesuar. Birbirinden güzel ve canlı renklerde olan neon bel çantaları bu yıl özellikle gümüş ve altın sarısı renkleriyle ortaya çıktı. Gündüz kombinleri için aşırı parlak olduğunu düşünüyorsanız bir de taşlanmış jeanler ve beyaz sneakerlarla deneyin.





Son yıllarda oldukça popüler olan neon bel çantası biraz kabarık dursa bile gece kombinlerinizi salaş ve spor bir havaya sokan harika bir aksesuar.





Çapraz Kullanılan Bel Çantaları

Bel çantaları hem modelleri hem de kullanım şekilleriyle farklılık gösteriyor. Geçen yıl başlayan göğüs üzerine çapraz asılan bel çantaları bu yıl da favorilerde. Bel çantası modasının geri dönüşünde çapraz kullanımın çok etkisi var. Çapraz kullanım sayesinde çantanızın çalınma olasılığını da sıfıra iniyor.





Bel çantası modasının geri dönüşünde çapraz kullanımın çok etkisi var.





