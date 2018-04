Şimdi bunlar moda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Moda dünyasının son trendleri, kampanyaları, haberleri...

Bu butik herkesi mutlu ediyor!

Fenerbahçe’de dört ay önce açılan A5 butik her kesimden insanı mutlu eden cinsten bir butik. Özel tasarımlı çantalar, şık gece kıyafetler, günlük elbiseler, aksesuarlar… Burada başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz tasarımlarla karşılaşabilirsiniz. Mağazada büyük beden ürünler de bulunuyor.

Adres: Dr. Faruk Aynaoğlu Cad. Harika Apt. No: 6 Fenerbahçe-İstanbul

Tel: (0216) 541 00 70 l l



İstinye Park'a yeni soluk

Eğlenceli tasarımları ile her sezon modaseverlerin kalbini fetheden Marc by Marc Jacobs, Türkiye’deki yeni butiğini Ístinye Park’ta açtı. Butikte 2011 ilkbahar-yaz hazır giyim koleksiyonunun yanında teknoloji aksesuarları da sunuluyor.