Siyah & Beyaz

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İkisi birlikte daha da moda! Bu bahar tarzınızdan bu ikiliyi eksik etmeyin.

Moda çekiminin perde arkası

Sayfalarımızda gördüğünüz ve imrenerek baktığınız mankenlerin güzellik sırlarını merak ediyorsunuz değil mi? Moda çekimlerindeki saç ve makyajın nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz. Taktikler bu sayfada!



Saç

• Saçı küçük tutamlara ayırıp sıcak silindir maşayla sarın.

• Sarılan tutamları tokayla tutturarak sabitleyip bekletin.

• Tokaları çıkartıp saçı kalın fırçayla tarayarak kıvırcıkları açın.

• Son olarak saçı pürüzsüz ve parlak gösteren bir spreyle sabitleyin.



Makyaj

• Makyaj bazını ve üstüne fondöteni fırçayla ince bir şekilde uygulayın. Üstüne parlamayı önlemek için sıkıştırılmış pudra sürün.

• Koyu dudaklar elde etmek için önce baz sonra ruju fırçayla uygulayın.

• Doğal kirpikler için kahverengi rimel tercih edin. Kirpik diplerine de aynı renk kalemi fırçayla dağıtın.

• Yüz hatlarını belirginleştirmek ve sıcaklık vermek için allık sürüp pudra ile gölgelendirip makyajı bitirin.