İkisi birlikte daha da moda! Bu bahar tarzınızdan bu ikiliyi eksik etmeyin.
Moda çekiminin perde arkası
Sayfalarımızda gördüğünüz ve imrenerek baktığınız mankenlerin güzellik
sırlarını merak ediyorsunuz değil mi? Moda çekimlerindeki saç ve makyajın
nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz. Taktikler bu sayfada!
Saç
• Saçı küçük tutamlara ayırıp sıcak silindir
maşayla sarın.
• Sarılan tutamları tokayla tutturarak
sabitleyip bekletin.
• Tokaları çıkartıp saçı kalın fırçayla
tarayarak kıvırcıkları açın.
• Son olarak saçı pürüzsüz ve parlak gösteren
bir spreyle sabitleyin.
Makyaj
• Makyaj bazını ve üstüne fondöteni fırçayla ince bir şekilde uygulayın. Üstüne parlamayı önlemek için sıkıştırılmış pudra sürün.
• Koyu dudaklar elde etmek için önce baz sonra ruju fırçayla uygulayın.
• Doğal kirpikler için kahverengi rimel tercih edin. Kirpik diplerine de aynı renk kalemi fırçayla dağıtın.
• Yüz hatlarını belirginleştirmek ve sıcaklık vermek için allık sürüp pudra ile gölgelendirip makyajı bitirin.