Sokak modasını Hypergrand ile yakalayın!

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Şık tasarımı ile şahane bir sevgililer günü önerisi: HYPERGRAND!

Sokak modasının son trendi Hypergrand saatler artık Türkiye’de...

Şahane ve lüks bir sevgililer günü önerisi...



80'lerde James Bond tarafından ilk kez bir moda ögesi olarak kullanılan Nato kayışlar, grafik baskılı olarak da ilk kez HYPERGRAND tarafından kullanılıyor! Siz de sevgilinize her gün kullanabileceği şık bir tasarım hediye etmek istiyorsanız bu saatler tam size göre.



Türkiye’de yeni bir furya estirmeye hazırlanan Hypergrand’ler, unisex modelleri ile sade şıklıktan yana olan kadın ve erkeklere hitap ediyor. Kalıcı ve özel bir sevgililer günü hediyesi düşünenlerin öncelikli seçimi Hypergrandler, minimal her güne şıklık katan modeller sunuyor!



Moda ötesi mühendisliği, çabuk yıkanan ve kuruyan kayışı konfor ve kullanışlılık arayanların ihtiyacına cevap veriyor...

İlk kez Hypergrand’in grafik baskılı olarak kullandığı Nato kayışlar, tarihte 1960’larda İngiliz ordusu tarafından kullanılmış, 80’lerde James Bond tarafından kullanılmasıyla ünlü olmuştur.

Teknik özellikleri: 3 ATM su geçirmezlik, Japon Myoto iç aksam, sertleştirilmiş özel mineral cam, paslanmaz çelik aksesuvarlar.

Hypergrandlere Biacayip.com, Mihera.com, Auvintage.com, Pomstore.com ve Zet.com'dan ulaşabilirsiniz.