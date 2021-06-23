Sokak stili: Bermuda üçgeni

Saatlerimizi ayarlayalım, çünkü yaza bir kala gardıroplarımızda son bir dokunuşun vakti çoktan geldi. Bu mevsimde nereye baksak tek bir parçanın çekici etkisine giriyoruz. Bermuda şortlar tüm görmezden gelenlere inat ihtişamlı dönüşünü tamamladı ve sokaktaki yerini aldı. Sofistike bir tarzın kilit parçası olan bermuda şortlar, mevsim normallerinden daha uzun ama o kadar da uzun boylu değil!

Maskülen havasından tam randımanla yararlanabileceğimiz parçaları, feminen dokunuşlarla kırmak da mümkün. Oversize tişörtler, crop top’lar, blazer ceketler ve gömleklerle farklı görünümler ortaya çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda topuklular, sandaletler, spor ayakkabılar ve hatta terliklerle çok yönlü kullanımın da anahtarı. Yörüngesinde birçok farklı görünüm bulunduran bermuda şortlar jean, deri veya keten seçenekleriyle de işimizi kolaylaştırıyor. Kısa şortların pabucunu dama atmasa da dizin biraz üzerindeki formuyla bir özgürlük alanı sağlıyor. Önyargıları yıkmak için tek bir doğru parça yeter, değil mi? ‘Kimlere sorsak, nerelere baksak, ah nerede, vah nerede?’ dememek için podyumdan sokağa inen bermudaları ihtiyaç listemize ekliyoruz.

Hazırlayan: Baran Alışkan

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