Sokaklardan ilham alın

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Moda haftaları tam gaz devam ediyor! Modaya yön veren markalar gelecek yazı podyumlara taşırken, yeni koleksiyonları için sokaklardan ilham almayı ihmal etmiyor. New York sokakları ise moda haftasının büyüsünü hala üstünde taşıyor.

1. NEW YORK

Çabasız şıklığı tanımlayacak en iyi kombin ile karşınızdayız! Kendinizi sanki sabahlıkla evinizde keyif yapar gibi hissedeceğiniz kırık beyaz elbiseye bizden tam puan! En sade ve en feminen haliyle siyah stiletto, güçlü ve kendinden emin bir imaj çizerken; minimal gözlükler gücünüze güç katıyor.

