Sokaktan ilham alan koleksiyon

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hotiç Yaya, 2013-2014 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nda şıklık ve rahatlık ön planda!

Sokaktan esinlenen Hotiç Yaya 2013-2014 Sonbahar/Kış Koleksiyonu “Benimle yürü” konseptinde konforlu şıklığını sezon trendleriyle buluşturuyor. Kadın koleksiyonunda ekose detaylar, deri ve süet tercihler, tokalar ön planda. Bilekte botlar, diz altı çizmeler özgün bir stil yaratırken sezonun trend renkleri olarak bordo, hardal ve siyah karşımıza çıkıyor. “Walk with me” baskısıyla esprili bir duruş sergileyen çanta, cüzdan ve bileklikler de göz atmanız gerekenler arasında.







