Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Miu Miu, Balenciaga, Prada…
Arka
arkaya yazınca bile insanı masal
alemine sürüklüyor bu markalar. Ama
bazı kadınlar bu masalı, kabusa
dönüştürebiliyor. Kocaman
damgalı montlar, ayakkabılar,
çantalar, küpeler… Ve hatta
hepsinin bir arada kullanıldığı
kombinler. Her tarafını Chanel
zincirine sarmış, göğsünün üzerinde
kafasından büyük bir Louis Vuitton
monogramı bulunan kadınlar… Evet bu
manzaralar, sık sık karşımıza çıkıyor.
Gösteriş yapmak için mi sevdiği için mi,
stil yaratmak için mi bu kadar simgeyi bir
araya getirdiği belli olmayan kadınların marka
takıntılarını mercek altına aldık bu ay.