Stil mi takıntı mı?

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Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Miu Miu, Balenciaga, Prada…

Arka arkaya yazınca bile insanı masal alemine sürüklüyor bu markalar. Ama bazı kadınlar bu masalı, kabusa dönüştürebiliyor. Kocaman damgalı montlar, ayakkabılar, çantalar, küpeler… Ve hatta hepsinin bir arada kullanıldığı kombinler. Her tarafını Chanel zincirine sarmış, göğsünün üzerinde kafasından büyük bir Louis Vuitton monogramı bulunan kadınlar… Evet bu manzaralar, sık sık karşımıza çıkıyor. Gösteriş yapmak için mi sevdiği için mi, stil yaratmak için mi bu kadar simgeyi bir araya getirdiği belli olmayan kadınların marka takıntılarını mercek altına aldık bu ay.



