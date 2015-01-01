Kemal Tanca 2015 İlkbahar & Yaz koleksiyonunun esnek tabanıyla hareket kolaylığı sağlayan stilettoları şıklığından vazgeçemeyen kadınlara yüksekliğin konforunu müjdeliyor.





Mart 2015, İstanbul; Dünya ayakkabı modasını yakından takip ederek, en moda tasarımları vitrinlerine taşıyan Kemal Tanca’nın yeni sezon için ürettiği yeni nesil stilettolar ilgi çekiyor. Kemal Tanca, esneyebilen tabanıyla ayağın hareketine uyum sağlayarak maksimum rahatlığı vadeden bu stilettoları şıklığından vazgeçemeyen aynı zamanda konfor arayan müşterilerinin beğenisine sunuyor.Bu sezon koleksiyonda kırmızı, saks mavisi ve siyah olmak üzere üç renk ile yerini alan esneyebilen tabanlı stilettoların yükseklikte rahatlık arayan kadınların gözdesi olacağı bekleniyor.