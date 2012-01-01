TakaTuka.com; devam eden “Kış İndirimi”nin yanında, yarıyıl tatiline özel başlattığı seçili Crocs ve Stride Rite modellerinde 3 al 2 öde kampanyasıyla sizleri bekliyor.





TakaTuka.com; devam eden “Kış İndirimi”nin yanında, yarıyıl tatiline özel başlattığı seçili Crocs ve Stride Rite modellerinde 3 al 2 öde kampanyasıyla sizleri bekliyor.Geniş ürün yelpazesi ve çok çeşitli renk alternatifleriyle 2012’den bu yana ayakkabı modasında şıklığı ve cazip fiyatları bir arada sunan TakaTuka.com; sömestire özel başlattığı kampanya ile hem çocuğunuzun hem de sizin tatilinize moda ve keyif katacak. Keen, Sperry Top-Sider, Merrell gibi dünyaca ünlü markalarda başlattığı yüzde 50’ye varan “Kış İndirimi”nin yanında, Crocs ve Stride Rite markalarında geçerli, seçili ürünlerde alacağınız üçüncü ürün TakaTuka.com’dan hediye. 17 – 31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edeceksiniz.TakaTuka.com’un seçili Crocs ve Stride Rite modellerinde geçerli, 3 al 2 öde kampanyasında hem ebeveynler hem de çocuklar birbirinden şık modellere sahip olacak!TakaTuka.com’un 3 al 2 öde kampanyasıyla her yaşa ve her tarza uygun birbirinden şık Crocs ve Stride Rite modelleri sizleri bekliyor.Anorak görünümlü üst kısmı ayaklarınızı soğuk havadan koruyan CrocbandTM II.5 Winter Boot ile kombinlerinize farklı bir hava katacaksınız.Kürklü astarı ve iz bırakmayan kauçuk tabanı ile Walu Lounger hem kendini soğuktan korumak hem de tarzını yansıtmak isteyen erkekler için vazgeçilmez olacak.Sportif görünümü, yumuşak Croslite™ iç tabanı ve sevilen çizgi karakter Mickey Mouse tasarımlı Crocs Crocband II.5 Gust Boot Mickey ile çocuğunuz çizgi dünyasının eğlenceli yaşamına konuk olacak.Işıklı yapısı, nefes alan iç astarı ve efsanevi Star Wars serisinin Captain Rex karakterinden esinlenerek tasarlanan Stride rite Star Wars Captain Rex 2.0 ile çocuğunuz oyunlarında kendini uzay kahramanı gibi hissedecek.Sitrede Rite SRT Soft Motion Stephanie’ın tabanında bulunan SRT (Algı Topları Teknolojisi) çocuğunuzun zemini algılamasına yardımcı olur. Sportif ve şık tasarımın yanı sıra bebeğinizin ayak yapısına uygun tabanı ile de düşmeyi ve tökezlemeyi önler.17-31 Ocak tarihi arasında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak ve evinizin konforunda alışverişin tadını çıkarmak için; TakaTuka’nın web sitesi olan www.TakaTuka.com’u ziyaret etmek yeterli olacak. Düzenlenen etkinlik ve kampanyalardan haberdar için; TakaTuka’yı www.facebook.com/TakaTuka, www.twitter.com/TakaTukaCom, http://instagram.com/takatukacom sosyal medya adresleri üzerinden takip edebilirsiniz.