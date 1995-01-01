Tarz sahibi kadınların tercihi

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Farkın rengarenk dışa vurumu olan Desigual ile özgür ruhunuzu, Art ile metropol ruhunu stilinize yansıtın!

Seçkin ayakkabı markalarının online satış kanalı olan TakaTuka.com, başlattığı yeni kampanya ile Art’ta yüzde 50, Desigual’de ise yüzde 40 net indirim fırsatıyla sizleri bekliyor.



Dünyanın önde gelen ayakkabı markalarını uygun fiyat avantajı ile Temmuz 2012’den beri müşterilerine sunan TakaTuka.com; dünyaca ünlü İspanyol ayakkabı moda markaları olan Art ve Desigual’e özel başlattığı kampanya ile ayakkabı severler, bu kış en tarz ayakkabılara en uygun fiyatlar ile sahip olma fırsatını yakalıyor. Doğal ve şık tasarıma sahip Art modellerinde net yüzde 50 indirim avantajı sunan TakaTuka.com, sıra dışı tasarımlarıyla ayakkabı modasına farklı bir bakış açısı kazandıran Desigual modellerini ise net yüzde 40 indirim fırsatlarıyla sunuyor.



Farkın rengarenk dışa vurumu olan Desigual ile özgür ruhunuzu stilinize yansıtın!

Yüksek kaliteyi; eğlenceli ve çok renkli sıra dışı tasarımlar ile buluşturan Desigual, TakaTuka.com’da yüzde 40 indirim fırsatıyla özgür ruhlu moda takipçilerini bekliyor.



Desigual Galicia’ın renk geçişleri ve yıldız motifli desenleri sayesinde, kışın da şıklığınızı renklerin cazibesi ile tamamlayacaksınız.



Renkli çorap ve dar paça kotlarla şık kombinler oluşturulabilen Desigual Sascha, zıt renklerin uyum içerisindeki tasarımı ve toka detayları ile bu kış da farklılık yaratmak isteyen kadınların tercihi olacak.



Desigual Limon’un topuk ve burun kısmında bulunan süet detayı, vintage tarzı dantel desenleri ile stilinizde Desigual tarzınızı yansıtacaksınız.



Art ile metropol ruhunun en rahat haline yüzde 50 indirim fırsatı ile sahip olacaksınız!

1995 yılında İspanyada kurulan ve ayakkabı tasarımlarında günümüz metropol hayatını doğallık ile harmanlayan Art, net yüzde 50 indirim fırsatıyla TakaTuka.com’da sizleri bekliyor.



Doğal kauçuk tabanı ve renkli dikiş detayıyla sanatı doğallıkla buluşturan Paris Art Bot; dar paça pantolon ile harika kombinler oluşturacak.



Kot pantolon ile kolay kombinlenen çevre dostu Qwerty Art Ayakkabı şehir hayatında da doğal rahatlığı arayan erkeklerin vazgeçilmezi olacak.



Yuvarlak burunlu doğal kauçuk topuğu ve deri bant detayları ile Harlem Art Ayakkabı ofis şıklığınızı Victorian tarzı ile buluşturacak.



TakaTuka.com’un kampanyalarından haberdar olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.TakaTuka.com adresini ziyaret edebilir ya da TakaTuka.com’un Facebook adresi olan; www.facebook.com/TakaTuka takip ederek güncel kampanya ve etkinliklerden haberdar olabilirler.