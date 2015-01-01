Lacoste, bu sezon günlük stili
tamamlayacak ve herkesin gardırobunda yer alan pantolonların rolünü çalacak
özel tasarım eşofmanlarla dikkat çekiyor.
‘René did it first’ ve ‘Tennis anyone?’ yazılı
bluz ve sweatshirt’ler koleksiyonun en gözde tasarımları olurken, rahatlığa
vurgu yapan ve kolları açıkta bırakan ceketler bu sezonun olmazsa olmaz parçaları
arasındaki yerini alıyor.
Çimen
yeşili, ince desenler halinde yer alan kırmızı, mavi tonlar ve Lacoste’un
imzası haline gelmiş renkleri koleksiyondaki parçaları değişik formlarda
kombinleme imkânı sağlıyor.
Eşofman,
etek, elbiseler, yağmurluk, kısa trençkotlar ve çift taraflı kullanılabilen
parçalardan oluşan 2015-2016 Sonbahar/Kış koleksiyonu rahatına önem verenlerin tercihi olacak.
Koleksiyon notları:
Görünüş: Mix and match parçalar, hafif
kumaşlar, kısa etekler, uzun ceketler, özel dikim tasarımlar.
Renk: Çimen yeşili, ince desenler halinde
yer alan kırmızı, mavi tonlar. Lacoste’un imzalaşmış renkleri, gri ve siyah
geçişler, beyaz, bej ve altın tonları.
Kumaş: Çift taraflı yünler, koton, kanvas,
ince naylonlar, dökümlü jarse ve orijinal timsah baskısı.
Ana Tema: Eşofmanlar, dökümlü kumaşlar, etek
ve pileli elbiseler, yün ve kotondan renk geçişli yağmurluklar, kısa
trençkotlar.
Aksesuar: Vintage spor çantalar, spor
yakkabılar, tenis bileklikleri ve kasketler