2015-2016 Lacoste Sonbahar/Kış koleksiyonu tasarımlarıyla ezber bozuyor.

Lacoste, bu sezon günlük stili tamamlayacak ve herkesin gardırobunda yer alan pantolonların rolünü çalacak özel tasarım eşofmanlarla dikkat çekiyor.

‘René did it first’ ve ‘Tennis anyone?’ yazılı bluz ve sweatshirt’ler koleksiyonun en gözde tasarımları olurken, rahatlığa vurgu yapan ve kolları açıkta bırakan ceketler bu sezonun olmazsa olmaz parçaları arasındaki yerini alıyor.

Çimen yeşili, ince desenler halinde yer alan kırmızı, mavi tonlar ve Lacoste’un imzası haline gelmiş renkleri koleksiyondaki parçaları değişik formlarda kombinleme imkânı sağlıyor.

Eşofman, etek, elbiseler, yağmurluk, kısa trençkotlar ve çift taraflı kullanılabilen parçalardan oluşan 2015-2016 Sonbahar/Kış koleksiyonu rahatına önem verenlerin tercihi olacak.

Koleksiyon notları:



Görünüş: Mix and match parçalar, hafif kumaşlar, kısa etekler, uzun ceketler, özel dikim tasarımlar.

Renk: Çimen yeşili, ince desenler halinde yer alan kırmızı, mavi tonlar. Lacoste’un imzalaşmış renkleri, gri ve siyah geçişler, beyaz, bej ve altın tonları.

Kumaş: Çift taraflı yünler, koton, kanvas, ince naylonlar, dökümlü jarse ve orijinal timsah baskısı.

Ana Tema: Eşofmanlar, dökümlü kumaşlar, etek ve pileli elbiseler, yün ve kotondan renk geçişli yağmurluklar, kısa trençkotlar.

Aksesuar: Vintage spor çantalar, spor yakkabılar, tenis bileklikleri ve kasketler