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Tas başıma!

Tas başıma!

Charlize Theron bildiriyor: Kase kesim saçlar geri döndü! Üstelik Theron’un geçtiğimiz günlerde Hızlı ve Öfkeli’nin çekimlerinin başlamasına yakın paylaştığı bu yeni saçları ilhamını; 90’lı yılların hemen başında Peter Lindbergh’in birlikte fotoğrafladığı Linda Evangelista ve Cindy Crawford’dan alıyor.

Peki, bunu nereden biliyoruz? Ünlü saç artisti Adir Abergel Charlize Theron’un yeni stilini paylaştıktan hemen sonra; bu ikonik kareyi de Instagram hesabına ekledi. Mega değişimler için ilham panonuza iğneleyebilirsiniz, tabii cesaretiniz varsa…


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