Mavi, her yaz olduğu gibi yine tatil bavullarını yalnız bırakmıyor.





Mavi kadını ve Mavi erkeğine en moda ürünlerle dolu, eksiksiz bir tatil bavulu sunuyor. White on white trendinin hakimiyetiyle, yazın vazgeçilmezi beyazın ön planda olduğu tatil stili, farklı kombinasyonlara da olanak sağlıyor.Mavi kadını tatilde jean şortlarını şık bluzlar ve basic tişörtlerle kombinlerken, maksi elbiseler ve tulumlarla tatilde de şıklığından vazgeçmiyor; stilini şapka, şal, çanta, flip flop ve aksesuvarlarla tamamlıyor. Mavi’nin yeni body splash’leri Mavi kadınını enerjik ve etkileyici kokularıyla her an canlı tutuyor.Mavi erkeğinin vazgeçilmezi olan rengârenk bermuda şortlar, deniz şortları ve flip flop’lar, bavula ilk konulan eşyalar arasına giriyor. Yaz akşamlarında da şıklığından ödün vermeyen Mavi erkeği, mükemmel kalıplı jean’leri ve chino pantolonları es geçmeyerek bavuluna ekliyor. Basic, polo tişörtler ve keten gömleklerle şıklığını tamamlayan Mavi erkeği, mutlu bir tatilin kapılarını aralıyor.