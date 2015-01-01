Nike ve Liberty, 2015 yazı için hazırladığı yeni koleksiyonla sneaker tutkunlarını 70’li yıllara götürüyor.





Nike X Liberty 2015 Yaz Koleksiyonu; ilk kez 1972 yılında ipek bir fularda kullanılan ve nadir görülen Merlin deseninden izler taşıyor. Koleksiyonda Nike’ın ikonik tasarımlarından Air Rift, Air Max 90 Ultra, Tennis Classic Ultra, klasik Cortez, Juvenate ve Air Max Thea modelleri bulunuyor. Teknoloji ve nostaljiyi bir araya getiren tasarımlar İstanbul Galata’daki 290 Square Meters mağazasında satışa sunuluyor.Merlin’in, dairelerin ve iç içe geçmiş karelerin estetik bir şekilde yerleştirilmesiyle yaratılan geometrik şal deseni, canlı renkleri, çarpıcı şekilleri ve sıra dışı tasarımı için seçildi. Nike x Liberty 2015 Yaz Koleksiyonu’na ezber bozan bir estetik kazandırdıran desen, geçmişle bugünü sentezleyen koleksiyona ilham verdi.Koleksiyon, ilk kez 1996’da lanse edilen ve Nike’ın sporcu performansını geliştirme arayışından doğan Nike Air Rift modelinin dönüşünü de müjdeliyor. Proje üzerinde çalışmalarını sürdüren tasarımcılar, modele; teknolojik kumaşlarla özelleştirilebilen kalıp sistemlerini ve koşuculardan ilham aldıkları doğal hareket özelliğini entegre etti. Air Rift modeliyle elde edilen sıra dışı estetik, 2015 yaz koleksiyonunda Liberty’nin Merlin deseniyle buluşarak benzersiz bir stile dönüştü.