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Trend listesi

Trend listesi

90’ların rüzgarını arkasına alan mayolar retro ruhunu şık detaylarla bir araya getiriyor. Plajlar tek parçanın güçlü duruşuna teslim oluyor.

Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Styling Asistanları: Ahsen Zeliha Can, Gizem Maden

Yükselen trend
Çizgili, dekolteli ya da yüzücü modeli... Her birinin farklı bir karakteri olmasına rağmen ortak noktaları tabii ki tarz sahibi olmaları...


Lenny Niemeyer

Farklı tarzlar
Mayolardaki derin bacak oyuntuları, kemer detayları ve baskılar, plajlara iddia getiriyor.


Salinas

Sportif şıklık
Çizgiler mayolara çok yakışıyor. Hasır şapkalar ve açık renk camlı gözlüklerse bu stilin destekleyicileri.


Frankies Bikinis

Spor ayakkabıları mayoların altına giyerek modern bir görünüm yakalayabilirsiniz.