Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Styling Asistanları: Ahsen Zeliha Can, Gizem Maden
Yükselen trend
Çizgili, dekolteli ya da yüzücü modeli... Her birinin farklı bir karakteri olmasına rağmen ortak noktaları tabii ki tarz sahibi olmaları...
Lenny Niemeyer
Farklı tarzlar
Mayolardaki derin bacak oyuntuları, kemer detayları ve baskılar, plajlara iddia getiriyor.
Salinas
Sportif şıklık
Çizgiler mayolara çok yakışıyor. Hasır şapkalar ve açık renk camlı gözlüklerse bu stilin destekleyicileri.
Frankies Bikinis
Spor ayakkabıları mayoların altına giyerek modern bir görünüm yakalayabilirsiniz.