90’ların rüzgarını arkasına alan mayolar retro ruhunu şık detaylarla bir araya getiriyor. Plajlar tek parçanın güçlü duruşuna teslim oluyor.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat

Styling Asistanları: Ahsen Zeliha Can, Gizem Maden



Yükselen trend

Çizgili, dekolteli ya da yüzücü modeli... Her birinin farklı bir karakteri olmasına rağmen ortak noktaları tabii ki tarz sahibi olmaları...





Lenny Niemeyer



Farklı tarzlar

Mayolardaki derin bacak oyuntuları, kemer detayları ve baskılar, plajlara iddia getiriyor.





Salinas



Sportif şıklık

Çizgiler mayolara çok yakışıyor. Hasır şapkalar ve açık renk camlı gözlüklerse bu stilin destekleyicileri.





Frankies Bikinis



Spor ayakkabıları mayoların altına giyerek modern bir görünüm yakalayabilirsiniz.



