Vampirler, sinemaların ardından podyumları da istila etti!
Bu kışın en iddialı makyaj trendlerinden
biri, “Twilight” oldu!
Filmin etkisi, makyaj uzmanlarını
da etkisi altına aldı. Soğuk,
heykel gibi yüzler, koyu kırmızı,
mürdüm ya da siyah renk dudaklar
ve ojeler, ruhani bir görünüm... Vurgular
ve kontörler de, bu sayede geri döndü! Kontrast
bir görüntü yaratmak, bu trendin dikkat çeken
özelliklerinden... Mat ile parlak ya da çok açık ve
çok koyu renk tonları, yüzde bir arada kullanılıyor.
Tıpkı podyumlarda olduğu gibi...
Miu Miu’nun sonbahar/kış koleksiyonunda,
koyu renk dudaklar ve beyaz surat kombinasyonu
ile vampir trendine açık ve net bir gönderme
vardı. Alessandro Dell’Acqua, defile makyajında,
metalik parıltılar ile kırmızı tonlarını tercih
ederken; Moschino ıslak gözler, balmumu gibi bir surat ve yeni ısırılmış
dudaklar imajıyla vampirleri yüceltti. Ünlüler de, bu trendden
geri kalmadı. Jennifer Lopez, Mischa Barton, Dita Von Teese
gibi isimler, hemen trende uydular. John Galliano’nun çılgın podyum
makyajını uygulamak her kadının harcı olmasa da, Robert
Pattinson’ı etkilemek adına denemeye değer, ne dersiniz?
Vampire ll a ol! 1. MAC Eyeshadow 34 TL.
2. BENEFIT Benetint Sıvı Allık 78 TL.
3. SALLY HANSEN
Diamond Strength Black Oje 7,5 TL.
4. SHISEIDO
Sheer Matifying Compact 5. SHISEIDO
Perfect Rouge Tender Sheer 6. SALLY HANSEN
Smile Brightening 22 TL.
7. PASTEL
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