Trendi uygula ama kimseyi ısırma!

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Vampirler, sinemaların ardından podyumları da istila etti!

Bu kışın en iddialı makyaj trendlerinden biri, “Twilight” oldu! Filmin etkisi, makyaj uzmanlarını da etkisi altına aldı. Soğuk, heykel gibi yüzler, koyu kırmızı, mürdüm ya da siyah renk dudaklar ve ojeler, ruhani bir görünüm... Vurgular ve kontörler de, bu sayede geri döndü! Kontrast bir görüntü yaratmak, bu trendin dikkat çeken özelliklerinden... Mat ile parlak ya da çok açık ve çok koyu renk tonları, yüzde bir arada kullanılıyor. Tıpkı podyumlarda olduğu gibi...



Miu Miu’nun sonbahar/kış koleksiyonunda, koyu renk dudaklar ve beyaz surat kombinasyonu ile vampir trendine açık ve net bir gönderme vardı. Alessandro Dell’Acqua, defile makyajında, metalik parıltılar ile kırmızı tonlarını tercih ederken; Moschino ıslak gözler, balmumu gibi bir surat ve yeni ısırılmış dudaklar imajıyla vampirleri yüceltti. Ünlüler de, bu trendden geri kalmadı. Jennifer Lopez, Mischa Barton, Dita Von Teese gibi isimler, hemen trende uydular. John Galliano’nun çılgın podyum makyajını uygulamak her kadının harcı olmasa da, Robert Pattinson’ı etkilemek adına denemeye değer, ne dersiniz?



Vampire ll a ol!

1. MAC Eyeshadow 34 TL.

2. BENEFIT Benetint Sıvı Allık 78 TL.

3. SALLY HANSEN Diamond Strength Black Oje 7,5 TL.

4. SHISEIDO Sheer Matifying Compact 5. SHISEIDO Perfect Rouge Tender Sheer

6. SALLY HANSEN Smile Brightening 22 TL.

7. PASTEL Full Color Liquid Lipstick 9,90

