Tülin Şahin'den stil önerileri

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Tülin Şahin'den farklı vücut şekillerine göre giyim tüyoları...

"Hiçbirimiz aynı değiliz. Herkesin boyu, kilosu, kemik yapısı, saçı, gözü kendine özgüdür. Bu yüzden de giyimimiz kendine has olmalı." diyen Tülin Şahin, şunları öneriyor:



Yuvarlak hatlar: Kıyafetler mutlaka üste oturmalı. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, asla dar olmamalı. Sanki terziden yeni çıkmış gibi oturmalı. Ne bol ne de çok dar. Bol kıyafetler giyildiğinde olunandan daha yuvarlak görünülebilir. Yuvarlak hatlıların beli mutlaka ince olur. O yüzden bele oturan kıyafetler seçilmeli ve dikkat belin inceliğine çekilmeli.

Kısa üst beden, uzun bacaklar: Bu tip vücutlarda amaç, vücudun oranını dengelemektir. Kısa üst bedenin uzun bacaklarla uyum sağlaması gerek. Bunun için de takım elbiselerde, ceketleri kalçaya kadar hatta daha uzun olanlar tercih edilmeli. Bel kısmında yatay hatlar yaratarak da o denge sağlanabilir. Örneğin, kemer kullanılabilir veya çizgili üstler giyilebilir. Bacak boyu, diz boyu eteklerle, capri veya tam bilekte biten pantolonlarla daha kısa gösterilebilir.

