United Nude Bilstore Mağazaları'nda

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Yaratıcı ayakkabılara göz atmayı unutmayın!

Kuruluş macerası biten bir aşk hikayesi ile başlayan “United Nude” 3 farklı konsept ile Bilstore mağazalarında yerini aldı. Marka kimliğini modern mimari, yüksek moda akımları, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üzerine kuran United Nude, yeni yıl öncesinde iddialı tasarımları ile hem sevdiklerinize hem de kendinize iyi bir hediye seçeneği olarak ön plana çıkıyor.

United Nude markasının yaratıcılık ve romantizmi birleştirdiği ayakkabı modelleri, Bilstore mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel ayakkabı yapım tekniklerini modern metotlar ile birleştiren United Nude, Hybrid koleksiyonunda sunduğu Lo-Res ve Winter Eros modelleri ile yenilikçi tarzının bir kez daha altını çiziyor.