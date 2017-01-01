U.S. POLO ASSN. , klasik U.S. Polo Assn. stilini doğanın renkleri ve retro trendiyle birleştirdiği yepyeni iki farklı temadan oluşan 2016 – 2017 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı.

American Cup koleksiyonunda kullanılan kurumsal kırmızı, bu sezon trendlere uygun şekilde bordoya dönüyor. Silver Cup’ta ise sezonun en güçlü parçalarını oluşturan çiçek desenlerine toprak ve güneş renklerinin yanı sıra hardal eşlik ederken, grafik desenli parçalarda gri ve metalik renkler eklenerek koleksiyonu farklılaştırıyor. Koleksiyonda denim, gündelik tarzın vazgeçilmezi kazak, hırka, trençkot ve gömlekler sezonun kurtarıcı parçaları…





RENKLİ DETAYLAR

Sonbahar-Kış koleksiyonunda, grafik desenlerde öne çıkan nokta ve geometrik şekil kullanımları ile fark yaratıyor. Metalik renklerin kullanımı dışında karın beyazlığına karşı kırmızı Polo topunu anımsatan köknar yeşili, zengin altın ve yumuşak gri tonlar da koleksiyona ayrı bir ışıltı, parlaklık ve hareketlilik katıyor. Koleksiyonda kullanılan hardal rengi de hiç olmadığı kadar iddialı.

KADIN

U.S. Polo Assn., klasik kadin koleksiyon tasarımına farklı bir yorum getirerek, daha feminen, daha trend. Dökümlü kumaşlardan gömlekler, ipeksi dokularıyla feminen şifon elbiseler ile canlı, farklı bir o kadar da rahat seçenekler sunuyor. Kamuflaj desenleri ve dalgıç kumaşları kullanılarak tasarlanan dış giyim koleksiyonu bu kış çok konuşulacaklar arasında.

ERKEK U.S. Polo Assn. , erkek koleksiyonunda alışılagelmişin dışına çıkarak yumuşak ve rahat kumaşlara geçiş yaparken, denim koleksiyonundaki parçaları genişleterek, karşımıza daha zengin bir koleksiyon ile geliyor. Dokulu ve melanj kumaşların öne çıktığı erkek koleksiyonunda, haki rengi kamuflaj deseniyle yükselmeye devam ediyor.





ÇOCUK U.S. Polo Assn., Sonbahar-Kış koleksiyonunda çocukların neşeli dünyasını, renkli parçalarla tamamlıyor. Klasikleşen at figürü ile yarattığı kamuflaj desen görünümlü parçalar bu yılın tasarım parçaları olmaya aday.



