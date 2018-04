...Ve tasarım dile geldi

Fabrika tasarımcıları Kudret Saka ve Banu Bornovalı’dan 2010 ilkbahar - yaz

Tasarıma ilginiz nasıl başladı?

Kudret Saka: Çocukluktan gelen hayal dünyasının içinde kumaşlarla büyüdüm. Yeni şeyler yaratmaktan her zaman çok keyif aldım. Sevdiğim işi yapabilmek için gereken eğitimi de alarak bulunduğum noktaya geldim.



Banu Bornovalı: Yaratıcılık kısmı aileden gelen, içgüdüsel bir gelişim süreci oldu benim için. Hayata bakış açımın içinde, her zaman yeni tasarımlar yapmak ve üretmek yer aldı. Bir süre sonra severek yaptığım şey, mesleğim haline dönüştü.



Fabrika’nın, kadın ve erkek çizgisini nasıl tanımlarsınız?

Kudret Saka ve Banu Bornovalı: Fabrika kadını ve erkeği; kendini genç hisseden ve keşfetmeyi seven, enerji dolu, hayattan keyif almasını bilen, modayı takip eden genç silüetlerden oluşuyor.



Tasarımlarınızı hayata geçirirken nasıl bir süreç izliyorsunuz?

Kudret Saka ve Banu Bornovalı: Öncelikle tasarlayacağımız sezonun kumaş fuarlarına gidiyoruz. Böylece sezonun kumaş, renk ve trendleri hakkında bilgi sahibi olarak, koleksiyonda kullanacağımız renkleri, trendler doğrultusunda grupluyoruz. Belirlenen grupların konseptlerine uygun tasarımlarla sezona adım atmış oluyoruz. Tüm koleksiyonun prototipleri dikiliyor ve üzerinde değişiklikler ve düzeltmeler yapılıyor. Koleksiyon hazır olduğunda şirket içinde minik bir defi le ile koleksiyonu tanıtıyoruz. Ardından bir sonraki sezon için çalışmalara başlıyoruz.