Fabrika tasarımcıları Kudret Saka ve Banu Bornovalı’dan 2010 ilkbahar - yaz
Tasarıma ilginiz nasıl başladı?
Kudret Saka: Çocukluktan gelen hayal
dünyasının içinde kumaşlarla büyüdüm.
Yeni şeyler yaratmaktan her zaman çok
keyif aldım. Sevdiğim işi yapabilmek için
gereken eğitimi de alarak bulunduğum
noktaya geldim.
Banu Bornovalı: Yaratıcılık kısmı
aileden gelen, içgüdüsel bir gelişim
süreci oldu benim için. Hayata bakış
açımın içinde, her zaman yeni tasarımlar
yapmak ve üretmek yer aldı. Bir süre
sonra severek yaptığım şey, mesleğim
haline dönüştü.
Fabrika’nın, kadın ve erkek çizgisini
nasıl tanımlarsınız?
Kudret Saka ve Banu Bornovalı: Fabrika
kadını ve erkeği; kendini genç hisseden
ve keşfetmeyi seven, enerji dolu, hayattan
keyif almasını bilen, modayı takip eden
genç silüetlerden oluşuyor.
Tasarımlarınızı hayata geçirirken nasıl
bir süreç izliyorsunuz?
Kudret Saka ve Banu Bornovalı: Öncelikle tasarlayacağımız sezonun
kumaş fuarlarına gidiyoruz. Böylece sezonun kumaş, renk ve
trendleri hakkında bilgi sahibi olarak, koleksiyonda kullanacağımız
renkleri, trendler doğrultusunda grupluyoruz. Belirlenen grupların
konseptlerine uygun tasarımlarla sezona adım atmış oluyoruz.
Tüm koleksiyonun prototipleri dikiliyor ve üzerinde değişiklikler
ve düzeltmeler yapılıyor. Koleksiyon hazır olduğunda şirket içinde
minik bir defi le ile koleksiyonu tanıtıyoruz. Ardından bir sonraki
sezon için çalışmalara başlıyoruz.