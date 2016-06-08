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Victoria's Secret'ın en şanslı meleği

Victoria's Secret Fashion Show'da bu sene Fantasy Bra'yı giyecek şanslı melek Jasmine Tookes oldu.

Her sene Victoria’s Secret meleklerinden birinin giyme şansını yakaladığı mücevherlerle süslü Fantasy Bra‘yı bu sene podyumda Jasmine Tookes taşıyacak.

Fantasy Bra'nın özellikleri

  • 3 milyon dolar değerindeki 2016 Bright Night Fantasy Bra, Eddie Bargo tarafından AW Mauzannar mücevherleriyle Victoria’s Secret’a özel el işçiliğiyle tasarlandı. 
  • Victoria’s Secret meleği Jasmine Tookes defilenin ‘’Bright Night Angel’’ bölümünde Fantasy Bra’yı taşıyan model olacak.
  • Bright Night Fantasy Bra yaklaşık 700 saatlik bir ekip çalışması ve toplamda 9000 adet değerli taşın bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
  • 18 ayar altın yatağında pırlanta ve zümrütlerle bezeli bu özel sütyen 450 karat ağırlığında. Sütyenin kalıbı yeni koleksiyonda yer alan Beautiful by Victoria’s Secret push-up modelinden alınıyor.
  • Fantasy Bra’yı daha önce Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Miranda Kerr, Gisele Bundchen, Heidi Klum, Tyra Banks gibi birçok isim giydi.
  • Victoria’s Secret Bright Night Fantasy Bra’nın tasarımcısı Eddie Borgo, ikonik mücevherler ve el çantaları yaratmasıyla ve lüksün akıllarımızdaki yerini yeniden tanımlamasıyla tanınıyor.
  • Fantasy Bra’nın mücevher tasarımcısı olan AW Mauzannar Bright Night, yıllardır birçok ilham yaratan koleksiyona imza atmış bir marka. 
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