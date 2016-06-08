Her sene Victoria’s Secret meleklerinden birinin giyme şansını yakaladığı mücevherlerle süslü Fantasy Bra‘yı bu sene podyumda Jasmine Tookes taşıyacak.
Fantasy Bra'nın özellikleri
- 3
milyon dolar değerindeki 2016 Bright Night Fantasy Bra, Eddie Bargo
tarafından AW Mauzannar mücevherleriyle Victoria’s Secret’a özel el
işçiliğiyle tasarlandı.
- Victoria’s
Secret meleği Jasmine Tookes defilenin ‘’Bright Night Angel’’ bölümünde Fantasy Bra’yı taşıyan model olacak.
- Bright
Night Fantasy Bra yaklaşık 700 saatlik bir ekip çalışması ve toplamda 9000
adet değerli taşın bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
- 18
ayar altın yatağında pırlanta ve zümrütlerle bezeli bu özel sütyen 450
karat ağırlığında. Sütyenin kalıbı yeni koleksiyonda yer alan Beautiful by
Victoria’s Secret push-up modelinden alınıyor.
- Fantasy Bra’yı daha önce Adriana Lima, Alessandra Ambrosio,
Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Miranda Kerr, Gisele Bundchen, Heidi
Klum, Tyra Banks gibi birçok isim giydi.
- Victoria’s Secret Bright Night Fantasy Bra’nın tasarımcısı Eddie Borgo, ikonik mücevherler ve el çantaları
yaratmasıyla ve lüksün akıllarımızdaki yerini yeniden tanımlamasıyla
tanınıyor.
- Fantasy Bra’nın mücevher tasarımcısı olan AW Mauzannar Bright Night, yıllardır birçok ilham yaratan koleksiyona imza
atmış bir marka.