Vintage moda tutkunları buluştu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ahu Yağtu ile La Boom Emirgan’da ikincisi gerçekleşen “AuVintage Shop & Dance Vol.2” etkinliği, 17 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 – 19.00 arasında vintage moda tutkunlarına stil dolu bir gün yaşattı.

Geçmişi günümüzle harmanlayan ve bir nevi dönüştürücü görevi gören vintage meraklılarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. auvintage.com adresinden hem vintage hem de ikinci el tutkunlarına online alışveriş imkanı sunan Ahu Yağtu, konumuyla şehrin gözdesi haline gelen La Boom Emirgan’da vintage ürünlerini moda tutkunları ile buluşturdu.

17 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 – 19.00 arasında vintage tutkunlarını alışverişin en nostaljik halini yaşatan etkinlikte DJ Orhan Akgün’ün müzikleri, La Boom Emirgan’ın leziz atıştırmalıkları ve kokteylleriyle harmanlanan “Vintage Party”de, misafirler nostaljik ve eğlenceli saatler geçirdi.