Yağmura ve kara karşı

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Barbour Intersport'ta...

Dünyaca ünlü markaları tek çatı altında toplayan Intersport, spor, rahat ve şık giyimden vazgeçemeyenlerin tercihi Barbour’un en güzel montlarını bünyesine kattı. Motosiklet tutkunları, avcılar ve biniciler için özel olarak geliştirilen ve günlük yaşamda da kombinlere eşlik etmeye başlayan Barbour montlar Intersport mağazalarında kullanıcılarıyla buluşuyor. Vücut ısısını soğuktan koruyan, yağmur ve kar geçirmezlik özelliği ile bilinen Barbour montlar, işlevsel özelliklerinin yanı sıra modelleri ve tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor. Kanyon AVM ve Meydan AVM ‘deki Intersport mağazalarında Barbour montları bulabilirsiniz.