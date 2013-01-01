Yaz enerjisi

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Fabrika 2013 İlkbahar-Yaz Plaj Koleksiyonu ile plajlarda stilize bir etki yaratıyor.

Fabrika, straplez ve üçgen modellerin ağırlıkta olduğu koleksiyonuyla marine temalı modelleri, sezonun vazgeçilmezi çini desenleri ve canlı renkleri plajlara taşıyor. Dinamizmini deniz ve güneşten alan saks, turkuaz, fuşya ve koral gibi canlı renklerin yanı sıra, siyah ve lacivert gibi klasik renkler de Fabrika 2013 İlkbahar-Yaz Plaj Koleksiyonu’nda…Ayrıca stil sahibi kadınlar için tasarlanan aksesuar koleksiyonunda yer alan güneşe siper olan hasır şapkalara ve çantalara göz atmayı da unutmayın.

