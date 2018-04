Columbia'nın terledikçe ferahlık hissi veren Omni Freeze Zero ürünleri, yaz sıcaklarına serinlik katıyor.

Yaz aylarında spor severleri zorlayan terleme problemine teknolojik çözüm getiren Omni Freeze Zero, sıcaklara ferahlatıcı bir çözüm sunuyor. Teri aktive edip buharlaştırma sürecini hızlandıran mavi halkalar sayesinde Omni Freeze Zero ürünleri kullanıcıda sonsuz bir serinlik hissi sağlıyor. Sahip olduğu özel mavi polimerlerin ter ile tepkimeye girmesi ile soğuma sağlayan; sık kullanıma ve yıkanmaya dayanıklı olarak üretilen Omni Freeze Zero, yaz aylarında spor yapmanın zorluğunu ortadan kaldıracak.