Dilek Hanif Hazır Giyim 2015 İlkbahar Yaz Koleksiyonu yaz davetleri için yalın ve şık seçenekler sunuyor.





Düğün, nişan ve mezuniyet heyecanı yaşayanlar, en özel gecelerinde Dilek Hanif tasarımlarıyla büyülüyor.Pudra tonları, metalik ışıltılı sedefli elbiseler, feminen detaylarıyla en özel gecelerinde kadınları fark edilir kılıyor. Yazın vazgeçilmezi beyaz ve bej tonların yanı sıra, mercan renginin sıcak tonlarıyla renklenen Dilek Hanif Hazır Giyim 2015 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, otriş ve inci gibi gösterişli aksesuarlarla lüks duygusuna gönderme yapıyor.Kadınlar yazın en özel gecelerinde Dilek Hanif tasarımlarının zarif detaylarıyla ışıldıyor.