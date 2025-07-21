Yazın en serin trendi: 15 parmak arası topuklu terlik

Topuklu parmak arası terlikler, 2000'li yılların başındaki modayı belirleyen ince yapılı ayakkabılara net bir gönderme yapıyor. Günümüzde ise ünlüler, bu geçmişe dönüş trendini kendilerine özgü şekillerde benimsiyor. Polarize edici trendleri yükseltme konusundaki rakipsiz yeteneğiyle bilinen Bella Hadid, topuklu parmak arası terlikleri yine 2000'lerden ilham alan kapri pantolonlarla kombinledi. Miley Cyrus ise sadece birkaç hafta önce New York'taki bir otelden ayrılırken, rugan topuklu parmak arası stiletto terliklerini tek renk siyah fırfırlı bir takımla giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

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