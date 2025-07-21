Yazın en serin trendi: 15 parmak arası topuklu terlik
Parmak arası terlikler kesinlikle bahar aylarının vazgeçilmez ayakkabısıdır ve hiçbir sıcak hava gardırobu onlarsız tamamlanmış sayılmaz. Bu nedenle, havalar ısınmaya başladıkça parmak arası topuklu terliklerin de popülaritesinin artması şaşırtıcı değil. Bu yazın favorisi 15 parmak arası topuklu terliği sizler için derledik...
Zamansız ve modern tarzdaki topuklu parmak arası terlikler sezonun baskın minimalist trendi olmaya aday. eğer ünlülerin sokak stili bir göstergeyse (ki her zaman öyledir), parmak arası topuklu terlik almanın tam zamanı, hatta geç kalmış bile olabilirsiniz.
Topuklu parmak arası terlikler, 2000'li yılların başındaki modayı belirleyen ince yapılı ayakkabılara net bir gönderme yapıyor. Günümüzde ise ünlüler, bu geçmişe dönüş trendini kendilerine özgü şekillerde benimsiyor. Polarize edici trendleri yükseltme konusundaki rakipsiz yeteneğiyle bilinen Bella Hadid, topuklu parmak arası terlikleri yine 2000'lerden ilham alan kapri pantolonlarla kombinledi. Miley Cyrus ise sadece birkaç hafta önce New York'taki bir otelden ayrılırken, rugan topuklu parmak arası stiletto terliklerini tek renk siyah fırfırlı bir takımla giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Yaz gardırobunuzu zenginleştirecek en iyi 15 topuklu parmak arası terliği aşağıda bulabilirsiniz.
Massimo Dutti - Parmak arası tasarımlı topuklu sandalet
Nine West- Kadın topuklu terlik