Yaz mevsimi, değişik kıyafetler giyip keyif çatmak için çok güzel bir fırsat.
Elbise: Yaz gardırobunun çok kullanışlı bir parçası olmanın yanında, güzel
bacaklarınızı ortaya çıkarmanın da çok zevkli bir yoludur. Tunik, mini veya
maksi elbise modellerinden hangisini tercih ederseniz edin, bir bikininin
üzerine giyip kumsaldan şehre inebilir, aksesuarla süsleyerek geceye bile devam
edebilirsiniz. Çiçekli veya geometrik baskılar, blok halinde canlı renklerle
kendinizi ortaya çıkarmaktan çekinmeyin.
Dar kesimli, vücuda oturan ve
hatları ortaya çıkaran üstler, yerini
erkeksi, büyük gelen ve basit cep
detayları olan tişörtlere bırakıyor:
Dar kesimli pantolonlar veya kısa
şortlarla birleştiğinde bu tişörtler,
birdenbire daha pahalı ve podyumlardaki
gibi şık görünüyor. Üstünüzdeki
erkeksi kıyafeti altta daha kadınsı bir
parçayla dengelemeye dikkat edin.
İdeal görünümü bulduktan sonra, bu
kıyafetlerden ikişer üçer tane alın!
Pareo, deniz tatilinin olmazsa olmazıdır:
Nasıl bağladığınız çok önemlidir. Belinize oturacak
şekilde takıp yandan bağlayabilirsiniz. Düğümün
çok büyük olmamasına dikkat edin. Önemli olan
karın ve basen bölgesinde akıcı bir çizgi yaratmaktır;
en olmayacak yerde daha kalın görünüp şıklığınızı
tehlikeye atmayın. Bu şekilde bağladığınızda
kendiliğinden bir yırtmaç oluşur ve yürürken
bacağınızın bu yırtmaçtan görünmesi, daha
uzun ve ince algılanmasını sağlar.
Şortlar bu yıl da önemini koruyor:
Herkese uyacak tarzda şortlar var ama tıpkı kot pantolon gibi şortları
da dikkatle deneyerek size uygun olanını bulmalısınız. Şehirde giyilecek
türden diz boyu şort tercih ederseniz, dizin hemen üzerinde biten şortun
bacaklarınızı kısa göstereceğini unutmayın. Bunu telafi etmek için,
topuklu bir sandalet giyebilirsiniz. Kloş mini etek gibi görünen bol kesimli
ipekli şortlar çok moda ve doğru giyilirse akıcı bir vücut hattı oluşturuyor.
Bu tarz, herkes için kolay değildir; sadece kalçalarınız dar ve bacaklarınız
biçimliyse bunu deneyin.