Yazın vazgeçilmezleri

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Yaz mevsimi, değişik kıyafetler giyip keyif çatmak için çok güzel bir fırsat.

Elbise: Yaz gardırobunun çok kullanışlı bir parçası olmanın yanında, güzel bacaklarınızı ortaya çıkarmanın da çok zevkli bir yoludur. Tunik, mini veya maksi elbise modellerinden hangisini tercih ederseniz edin, bir bikininin üzerine giyip kumsaldan şehre inebilir, aksesuarla süsleyerek geceye bile devam edebilirsiniz. Çiçekli veya geometrik baskılar, blok halinde canlı renklerle kendinizi ortaya çıkarmaktan çekinmeyin.



Dar kesimli, vücuda oturan ve hatları ortaya çıkaran üstler, yerini erkeksi, büyük gelen ve basit cep detayları olan tişörtlere bırakıyor: Dar kesimli pantolonlar veya kısa şortlarla birleştiğinde bu tişörtler, birdenbire daha pahalı ve podyumlardaki gibi şık görünüyor. Üstünüzdeki erkeksi kıyafeti altta daha kadınsı bir parçayla dengelemeye dikkat edin. İdeal görünümü bulduktan sonra, bu kıyafetlerden ikişer üçer tane alın!



Pareo, deniz tatilinin olmazsa olmazıdır: Nasıl bağladığınız çok önemlidir. Belinize oturacak şekilde takıp yandan bağlayabilirsiniz. Düğümün çok büyük olmamasına dikkat edin. Önemli olan karın ve basen bölgesinde akıcı bir çizgi yaratmaktır; en olmayacak yerde daha kalın görünüp şıklığınızı tehlikeye atmayın. Bu şekilde bağladığınızda kendiliğinden bir yırtmaç oluşur ve yürürken bacağınızın bu yırtmaçtan görünmesi, daha uzun ve ince algılanmasını sağlar.



Şortlar bu yıl da önemini koruyor: Herkese uyacak tarzda şortlar var ama tıpkı kot pantolon gibi şortları da dikkatle deneyerek size uygun olanını bulmalısınız. Şehirde giyilecek türden diz boyu şort tercih ederseniz, dizin hemen üzerinde biten şortun bacaklarınızı kısa göstereceğini unutmayın. Bunu telafi etmek için, topuklu bir sandalet giyebilirsiniz. Kloş mini etek gibi görünen bol kesimli ipekli şortlar çok moda ve doğru giyilirse akıcı bir vücut hattı oluşturuyor. Bu tarz, herkes için kolay değildir; sadece kalçalarınız dar ve bacaklarınız biçimliyse bunu deneyin.

