Yeni moda durakları

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Farklı konseptlerde hizmet veren ve moda dünyasına renk katan üç yeni marka yeni sezonun heyecanını yansıtıyor. Keşfedilmeyi bekleyen bu yeni adreslerle tanışmak ister misiniz?

Yazı: Eda Şentürk

Tasarıma seksi dokunuş

Uzun yıllar dergi editörü ve stylist olarak çalışan Elif Domaniç bu kez kendi tasarımlarıyla modanın içinde yer almaya karar vermiş. Genç tasarımcı Elif Domaniç markası adı altında tasarladığı harness’ların hikayesini şöyle anlatıyor. “Harness tasarlamadan önce bunları kendim kullanıyordum. İlk harness’imi Camden Town’dan ucuz bir dükkandan almıştım. Sonra eskiyen harness’ımın yerine internetten yenisini almak istediğimde çok pahalı geldi ve kendim yapmaya karar verdim. İnsanlar bu tasarımları sadece fetiş bir obje olarak görüyor ama onların tek işlevi bu değil. Çıkış noktası bu tabii ki ama ben tasarım yaparken nasıl kıyafetlerle kullanılacağını düşünerek tasarlıyorum. Modelleri buna dikkat ederek hazırlıyorum.” Tasarımların en önemli özelliği kaliteli deriden yapılıyor olması. 12 parçadan oluşan bu ilk koleksiyonda siyah, kahverengi, bordo, krem ve rugan deriler kullanılmış. Ayrıca koleksiyonda korse yelek gibi farklı tasarımlar da yer alıyor. Harness’leri dilediğiniz her kıyafetinizle kombinleyerek stilinize seksi bir dokunuş katabilirsiniz. Elif Domaniç tasarımları şu anda Building Galata, Akmerkez Fashion Sideout Pop Up Store ve Midnight Express’lerden ulaşabilirsiniz. Fiyat aralığı ise 350-750 lira arasında değişiyor.

