Yeni model

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Lacoste'un yeni modeli Victoria...

Lacoste, yeni modeli Victoria ile karşımızda. Markanın simgesi olan timsah gümüş, yeşil, altın sarısı, mor ve kırmızı renklerle süslenmiş... Çelik bilezik ve deri kayış olarak iki alternatifli olarak tasarlanan saatin fiyatı 230-360 Euro arasında.