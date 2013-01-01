Yeni tasarımlar

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Birkenstock'tan yeni modeller...

Birkenstock, yaza özgü birbirinden şık modelleri ve natürel kahverengiyi öne çıkartan koleksiyonu ile karşımızda. Birkenstock’un 2013 ilkbahar ve yaz koleksiyonu hem tatile çıkacaklar hem de yazı şehirde geçirecekler için harika alternatifler sunuyor. Toprağın ve doğallığın rengi olan kahverengi, Birkenstock ile bu yıl doğanın uyandığı bahara ve tüm güzelliğini sergilediği yaza damgasını vuracak. Kahverenginin, çekicilik dışında size sunacağı en büyük avantaj ise tüm kıyafetlerinizle ister tatilde ister şehirde, ister gündüz ister gece kusursuz şekilde kombinlenebilmesi olacak. Birkenstock’un 2013 ilkbahar-yaz koleksiyonu, Bağdat Caddesi, Nişantaşı ve Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki mağazalarda satışa sunuluyor.