Özgürlüğün, güneşin, tatilin, eğlencenin, sörfün temsilcisi Mistral yeni sezonu rengarenk ürünler ve tasarımlarla karşılıyor..





Dinamik, sportif, özgür ruhların buluşma noktası Mistral 1976’dan beri yaşattığı deniz ve rüzgar tutkusuyla dünyada farklı, renkli, neşeli bir yaşam stili yaratmayı başardı. Hayatı “tatil” gibi yaşayıp, farklı bakış açılarıyla yaklaşabilenlerin öncüsü olan Mistral yenilikçi konseptleri, kalitesi, başarıyla yansıttığı enerjisi ve ruhuyla her zaman tercih sebebi oldu.Rahat kıyı yaşamı her zaman Mistral’in merkezinde yer aldı. Koleksiyonlarını kıyı yaşamını güzel kılan tüm unsurları içerecek şekilde hazırlama hassasiyetinde olan Mistral giyim, ayakkabı ve lifestyle ürünlerle karakterini ortaya koydu. Rengarenk şortlar, tişörtler, mayolar, bikiniler, terlikler, ayakkabılar, şapkalar, çantalar… Hayatın içinde aradığınız enerjiyi, yaşadığınız tüm aktifliği size sunan Mistral, bu renkli dünyayı üzerinizde hissetmenizi sağlıyor.Deniz ve spor hayatının bir bileşeni olarak rüzgar sörfü adına seksenli yıllardan günümüze kadar önemli yatırımlar yapan Mistral, denizden gelen rahatlığı şehir hayatına taşıdı. Tasarladığı şıklığı kentlere yansıtan ve sosyal hayatın içinde kendine önemli bir yer edinen Mistral’in efsanevi kırmızı noktasını artık sokaklarda da görebilmek mümkün.Mistral; enerjisi, neşeli ve renkli yapısıyla kendisi ve ruhu genç insanların hayatında ve tabii ki plajlardaki yerini almaya hazır.Misral satış noktaları Boyner Mağazalarıdır.