Yılbaşı gecesi ne giymeli?

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Tüm gece eğleneceksiniz... Yeni yıl gecesi stil sahibi olurken rahatlıktan da ödün vermemek gerek. Unutmayın hem rahat hem de şık olabilirsiniz!

Yazı: Elif Girgin



Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecekseniz, kıyafet tercihinizde bunu mutlaka göz önünde bulundurun! Özellikle de birkaç mekanı birden dolaşmayı düşünüyorsanız, yolda geçecek zamanları da hesaba katıp, sizi hem sıcak tutacak hem de rahat ettirecek kıyafetler seçmenizde fayda var! Hem şık hem de rahat olabileceğinizi unutmayın!



Peki neler yapmalısınız?

- Öncelikle etek ya da elbise yerine şık bir pantolon giymeyi tercih edin. Hem rahat edersiniz hem de gece yarısı kaçan bir çorapla uğraşmak zorunda kalmazsınız!

- Rahat kıyafetlerinizi abartılı takılarla tamamlayın! Böylece çok daha stil sahibi görünürsünüz.

- Ayakkabı önemli! Topuklu ayakkabı tercih ediyorsanız da bunların ilk kez giyeceğiniz ayakkabılar olmamasına önem verin. Gerçekten rahat ettiğiniz bir ayakkabı tercih edin ki,

vurma-sıkma gibi sorunlar yaşamayın!

- Çantanız ne çok büyük ne de çok küçük olsun! Hiçbir eşyanızı sığdıramayacağız bir çanta size çok daha büyük yük olur unutmayın!

- Sizi sıcak tutarken aynı zamanda şıklığınızı da tamamlayacak bir paltoyla sabaha kadar gezebilirsiniz!