Creeper, “30. Footwear News” ödüllerinde yılın ayakkabısı ünvanını kazandı.

PUMA Marka Elçisi ve Yaratıcı Direktörü Rihanna’nın Fenty PUMA by Rihanna koleksiyonu için tasarladığı Creeper, ayakkabıların Oscar’ı olarak görülen Footwear News töreninde yılın ayakkabısı seçildi. Bu yıl 30.’su gerçekleştirilen törende Rihanna bu ödülü alan ilk kadın olarak geceye damgasını vurdu.



Genç yaşına rağmen birçok başarıya imza atan Rihanna, siyah kadife eteği, uzun eldivenleri, şık takıları ve ve Creeper’ları ile tamamladığı tarzı ile gecenin ilgi odağı oldu. Rihanna, ödül töreni sonrasında; “Bu ödül benim için çok önemli, bu ödülü alan ilk kadın olmak gerçekten de gurur verici. Koleksiyonumun ilk parçası olarak seçtiğim Creeper benim de en favori ayakkabılarım arasında yer alıyor. Beni bu ödüle layık gören ve bu süreçte destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.





Creeper’ın klasik renkleri; Oatmeal Aralık, Black Tan ise Ocak ayından itibaren 499 TL satış fiyatıyla yeniden mağazalarında olacak. PUMA Velvet Creeper'ın Bordo, Gri ve Siyah kadifeleri de yolda...