Yılın moda ikonu: Rihanna

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Amerikan Ödülleri Moda Tasarımcıları Yıllık Konseyi (CFDA) tarafından her yıl dağıtılan moda ikonu ödülü bu yıl Rihanna'nın oldu.

Ödül gecesinde vücut kıvrımlarını sergileyen transparan, simli bir kıyafet giyen 26 yaşındaki Barbadoslu pop yıldızı dikkatleri her zamanki gibi üzerinde toplayarak tüm dünyanın gündemine oturdu.



Rihanna’nın içine sadece ten rengi bir tanga giydiği transparan kıyafetinin tasarımında Adam Selman’ın imzası var. Kıyafet için 216 bin Swarovski taş kullanıldı. Kıyafetini aynı renk ve kumaştan bir saç bandıyla süsleyen Rihanna sade bir makyaj tercihiyle gecede boy gösterdi. Rihanna, moda konusunda risk almanın gerekli olduğunu söyledi.



Moda yorumcularından ‘parlayan bir yıldız’ yorumunu alan Rihanna kıyafetini tek parça kürk bir şal ile tamamlayarak farkını ortaya koydu. Moda İkonu Ödülü’nü daha önce Lady Gaga , Kate Moss, Nicole Kidman ve Johnny Depp almıştı.