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Beymen Club, 2014-2015 Sonbahar/Kış sezonunda Burcu Esmersoy ile işbirliğine devam ediyor…

Geçtiğimiz sezondan beri Beymen Club’ın kampanya yüzü olan Burcu Esmersoy, 2014-15 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için de markayla işbirliğine devam ediyor. Beymen Club’ın doğaya özlem duyan şehir insanı için tasarladığı güncel ve rahat modellerle objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy, rahat ve enerjik tavırlarını kampanyanın çekimlerine de yansıttı.

Trendlerin peşinden koşmadan güncel olanı takip edenler için konforlu modeller sunan Beymen Club’ta bu sezon füme, açık mavi ve indigo renkleri ön plana çıkıyor. Çicek desenli elbise ve etekler, kısa pastel tonlarındaki elbiseler de sezon geçişi için ideal.